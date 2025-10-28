Addio a Marilena Razza a lungo dirigente della prefettura

Se ne è andata a 68 anni Marilena Razza, per tanti anni dirigente e funzionaria della prefettura di Piacenza. Da qualche tempo in pensione, a lungo è stata un punto di riferimento nei rapporti tra l’ente di via San Giovanni e le istituzioni locali. Era diventata anche viceprefetto nel 2010, poi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Lutto: addio a Gianni Bensi http://www.atleticacanavesana.it/NewsSelezionata.aspx?ID_COMUNICATO=13362&ID=321 - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Marilena Razza, a lungo dirigente della prefettura - L’ex viceprefetto si era ritirata per motivi di salute dopo una lunga carriera nell’ente di via San Giovanni iniziata nel 1989. Come scrive ilpiacenza.it

Il lungo addio dopo 734 giorni alla guerra che ci ha travolto. Benvenuta pace, sii noiosa - Sarà un addio pieno di flashback e presenze che portano con sé ferite eterne, e anche una gran voglia di ... Si legge su ilgiornale.it