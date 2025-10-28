Addio a Gabriella Storico negozio di lana si è spenta la titolare
Se n’è andata domenica, a causa di un malore improvviso, Gabriella Mancini, 76 anni, storica titolare del negozio Il Pinguino - Lana e filati di corso della Repubblica. Da oltre 40 anni il suo sorriso accoglieva i clienti tra gomitoli colorati e ferri da maglia, facendo della sua bottega un luogo caro a generazioni di forlivesi. Negli ultimi anni gestiva l’attività con il figlio Alberto, e solo poche settimane fa aveva festeggiato il trasferimento del negozio di poche vetrine più avanti rispetto alla sede storica. All’inaugurazione era intervenuta anche l’assessora alle Politiche educative Paola Casara, cliente affezionata e amica di lunga data. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Addio a Giacomo Saragosa. Il triste annuncio del Lions Club Rieti Host. Già Comandante della Scuola Forestale di Cittaducale - facebook.com Vai su Facebook
Benetton, addio dopo 40 anni. Chiude lo storico negozio - Quando una bottega abbassa la saracinesca, tutto un quartiere rischia di sentirsi più solo. Lo riporta lanazione.it
Un altro negozio abbandona il centro Addio dopo 60 anni ai Magazzini Sandro - Saracinesca giù il 25 gennaio dopo la svendita totale «Meno clienti, c’è stato un cambio generazionale» ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Addio a un altro negozio storico di Modena, la Ferramenta chiude: “Impossibile trovare ‘eredi’” - Modena, 29 maggio 2025 – Un paio di viti a forma di ‘L’ per regolare il tavolo, i ‘rivetti’ per le cinture, due ampolline con tappo in sughero: nel giro di un quarto d’ora si viene a conoscenza di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it