Addio a Gabriella Storico negozio di lana si è spenta la titolare

Se n'è andata domenica, a causa di un malore improvviso, Gabriella Mancini, 76 anni, storica titolare del negozio Il Pinguino - Lana e filati di corso della Repubblica. Da oltre 40 anni il suo sorriso accoglieva i clienti tra gomitoli colorati e ferri da maglia, facendo della sua bottega un luogo caro a generazioni di forlivesi. Negli ultimi anni gestiva l'attività con il figlio Alberto, e solo poche settimane fa aveva festeggiato il trasferimento del negozio di poche vetrine più avanti rispetto alla sede storica. All'inaugurazione era intervenuta anche l'assessora alle Politiche educative Paola Casara, cliente affezionata e amica di lunga data.

