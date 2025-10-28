Addio a Franco Angioni il generale che segnò la storia delle missioni italiane all’estero
Si è spento a 92 anni il generale Franco Angioni, figura simbolo delle missioni internazionali italiane e comandante del contingente nazionale della Forza Multinazionale in Libano tra il 1982 e il 1984. All’epoca col grado di colonnello, guidò quella che fu la prima grande operazione militare italiana all’estero dopo la Seconda guerra mondiale, trasformando la presenza delle nostre truppe in un modello di equilibrio, umanità e rigore operativo. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dall’ex ministro Valdo Spini, che ha ricordato il generale come «un grande militare e una persona di umanità eccezionale». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
