Addio a Carlo Ricchetti il lutto nel calcio di provincia
L'ex calciatore aveva 55 anni. Il dolore della Salernitana: "Ciao, Carlo" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
È morto Carlo Ricchetti, addio alla bandiera della Salernitana È stato protagonista della squadra che, nel suo primo anno, è tornata in Serie B grazie ai playoff vinti contro la Juve Stabia, e soprattutto della storica promozione in Serie A nel 1997-1998 - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Carlo Ricchetti: è morto uno dei simboli della Salernitana - Scomparso a 55 anni Carlo Ricchetti, protagonista della storia recente della Salernitana. Si legge su infocilento.it
Addio a Carlo Ricchetti: con il Foggia conquistò la serie B nel 1989 - Nel seconda parte della stagione 2023/24 tornò in Capitanata come allenatore in seconda di Cudin ... Lo riporta foggiatoday.it
BANDIERA Addio a Carlo Ricchetti, bandiera della Salernitana degli anni d’oro - La Salernitana piange Carlo Ricchetti, storico esterno offensivo e protagonista dei successi granata tra il 1993 e il 1998 ... Si legge su statoquotidiano.it