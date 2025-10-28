Addio a Carlo Ricchetti il lutto nel calcio di provincia

Lidentita.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore aveva 55 anni. Il dolore della Salernitana: "Ciao, Carlo" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

addio a carlo ricchetti il lutto nel calcio di provincia

© Lidentita.it - Addio a Carlo Ricchetti, il lutto nel calcio di provincia

Altri contenuti sullo stesso argomento

addio carlo ricchetti luttoAddio a Carlo Ricchetti: è morto uno dei simboli della Salernitana - Scomparso a 55 anni Carlo Ricchetti, protagonista della storia recente della Salernitana. Si legge su infocilento.it

Addio a Carlo Ricchetti: con il Foggia conquistò la serie B nel 1989 - Nel seconda parte della stagione 2023/24 tornò in Capitanata come allenatore in seconda di Cudin ... Lo riporta foggiatoday.it

addio carlo ricchetti luttoBANDIERA Addio a Carlo Ricchetti, bandiera della Salernitana degli anni d’oro - La Salernitana piange Carlo Ricchetti, storico esterno offensivo e protagonista dei successi granata tra il 1993 e il 1998 ... Si legge su statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Carlo Ricchetti Lutto