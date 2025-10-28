Addio a Carlo Ricchetti | con il Foggia conquistò la serie B nel 1989
Il calcio di Capitanata e non solo piange la scomparsa di Carlo Ricchetti, ex calciatore del Foggia. Un brutto male se lo è portato via all’età di 55 anni.Nato nel capoluogo foggiano, sgusciante ala con il vizio del gol, Ricchetti ha fatto il suo esordio proprio nel club rossonero, festeggiando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
