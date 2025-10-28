addio a carlo caroni allenatore gentiluomo

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Ogni volta che gli venivano ricordati i suoi trascorsi a Montevarchi, rispondeva con un misto di nostalgia ed emozione. "In rossoblù ho vissuto anni meravigliosi con una piazza straordinaria ed un gruppo di giocatori eccezionali". Carlo Caroni, una vita in panchina nel segno della passione e della sportività, è morto ieri all'età di 81 anni ( la foto in alto è tratta dal suo profilo Facebook). Da un po' di tempo le sue condizioni di salute non erano ottimali. La sua carriera da allenatore parla da sola. Oltre mezzo secolo di calcio, otto promozioni conquistate e una carriera costellata di successi e riconoscimenti: il nome di Carlo Caroni rimarrà inciso nella storia del calcio toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

