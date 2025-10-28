Addio a Carlo Caroni allenatore gentiluomo

Sport.quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Ogni volta che gli venivano ricordati i suoi trascorsi a Montevarchi, rispondeva con un misto di nostalgia ed emozione. "In rossoblù ho vissuto anni meravigliosi con una piazza straordinaria ed un gruppo di giocatori eccezionali". Carlo Caroni, una vita in panchina nel segno della passione e della sportività, è morto ieri all'età di 81 anni ( la foto in alto è tratta dal suo profilo Facebook).  Da un po' di tempo le sue condizioni di salute non erano ottimali. La sua carriera da allenatore parla da sola. Oltre mezzo secolo di calcio, otto promozioni conquistate e una carriera costellata di successi e riconoscimenti: il nome di Carlo Caroni rimarrà inciso nella storia del calcio toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

addio a carlo caroni allenatore gentiluomo

© Sport.quotidiano.net - Addio a Carlo Caroni, allenatore gentiluomo

Altri contenuti sullo stesso argomento

addio carlo caroni allenatoreAddio a Carlo Caroni, allenatore gentiluomo - Il trainer di Sinalunga viene ricordato soprattutto per una memorabile stagione a Montevarchi, dove vinse campionato e coppa italia. Scrive msn.com

addio carlo caroni allenatoreAddio all'allenatore Carlo Caroni, una vita (8 promozioni) sui campi di gioco. Le sue parole: "Il calcio sia divertimento, passione, lealtà" - Le imprese con il Montevarchi, tutte le sue panchine, il premio ricevuto dalla sua Sinalunga. Scrive corrierediarezzo.it

addio carlo caroni allenatoreMorto Carlo Caroni: lutto nel mondo calcistico - Il mondo del calcio si unisce nel lutto per la perdita di Carlo Caroni, storico allenatore, figura indelebile e autentico esempio di sportività. Si legge su alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Carlo Caroni Allenatore