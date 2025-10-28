Addetti del cimitero | la paga non c’è o è in ritardo

Alla terza settimana del mese lo stipendio è già finito e inoltre devono aspettare diversi giorni dopo la scadenza per percepire quello dopo. Da quando è cambiato l’ appalto dei servizi cimiteriali, i cinque dipendenti che si occupano di esumazioni, inumazioni, controlli e pulizia delle tombe, sono in difficoltà. E un lavoratore in particolare perché aspetta lo stipendio dal 15 ottobre. "Gli altri lo hanno avuto in notevole ritardo – dice Sabina Bertolini del Sindacato di base – e un lavoratore per niente. Sarà un caso, ma questo dipendente è un attivista sindacale che lavora al cimitero da parecchi anni, l’unico che si è esposto e ha denunciato il comportamento dell’azienda". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

