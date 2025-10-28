Adani si unisce ai critici | Rigore napoli? Un’assurdità Il procollo è saltato
Inter News 24 Adani commenta Napoli-Inter, dichiarando che l’assegnazione del rigore è un disastro, mentre il protocollo è saltato. L’ex difensore Lele Adani ha commentato con durezza l’episodio più discusso della partita tra Napoli e Inter, riguardante il rigore assegnato ai partenopei per il contatto tra Giovanni Di Lorenzo e Henrikh Mkhitaryan. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, Adani ha criticato aspramente la gestione arbitrale dell’episodio, evidenziando come la decisione sia stata influenzata da un errore evidente nella comunicazione tra il guardalinee e il VAR. Adani ha sottolineato che l’assistente che ha segnalato il rigore e la successiva mancata revisione del VAR hanno compromesso non solo l’andamento del match, ma anche la credibilità del sistema arbitrale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Viva El Futbol a Sanremo! Il podcast di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola approda allo storico Teatro Ariston, lunedì 30 marzo 2026. Uno spettacolo che unisce il linguaggio del teatro e la passione per il calcio, con una narrazione affidata a Corrad - facebook.com Vai su Facebook
Adani: "Gimenez conosce il gioco, ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol" - Daniele Adani, ex difensore tra le altre di Inter e Fiorentina, ha parlato durante la trasmissione Viva el Futbol in ona su Twitch, di Santiago Gimenez, attaccante del Milan che spesso è stato ... tuttomercatoweb.com scrive