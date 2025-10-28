Inter News 24 Adani commenta Napoli-Inter, dichiarando che l’assegnazione del rigore è un disastro, mentre il protocollo è saltato. L’ex difensore Lele Adani ha commentato con durezza l’episodio più discusso della partita tra Napoli e Inter, riguardante il rigore assegnato ai partenopei per il contatto tra Giovanni Di Lorenzo e Henrikh Mkhitaryan. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, Adani ha criticato aspramente la gestione arbitrale dell’episodio, evidenziando come la decisione sia stata influenzata da un errore evidente nella comunicazione tra il guardalinee e il VAR. Adani ha sottolineato che l’assistente che ha segnalato il rigore e la successiva mancata revisione del VAR hanno compromesso non solo l’andamento del match, ma anche la credibilità del sistema arbitrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani si unisce ai critici: «Rigore napoli? Un’assurdità. Il procollo è saltato»