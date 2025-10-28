Lele Adani, ex difensore ed oggi opinionista sportivo, ha commentato Napoli-Inter nel corso di Viva el Futbol. Ecco le sue parole. Le parole di Adani. « Ci sono pochi dubbi: l’Inter è la squadra più forte e contro il Napoli partiva favorita, ancora di più dopo mezz’ora che si è infortunato De Bruyne. L’Inter aveva nove undicesimi della squadra che quattro mesi fa ha giocato la finale di Champions League, non c’era competizione tra le due squadre in campo. È normale che l’Inter sia stata superiore per larghi tratti della partita, anche perché il Napoli aveva tante assenze. L’Inter è arrivata al Maradona dopo sette vittorie di fila, mentre il Napoli aveva i 6 gol di Eindhoven sul groppone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani: «Contro l’Inter Conte ha tenuto una cattedra concettuale, una lezione di calcio con Neres centravanti»