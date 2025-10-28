Ad Aguscello una serata per fare festa insieme tra piccoli e grandi con ' Halloween per tutti'

Una serata per piccoli e grandi, per fare festa tra dolcetti e scherzetti e ritrovare il piacere di stare insieme. Ad Aguscello è tutto pronto per 'Halloween per tutti', iniziativa dedicata a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini di tutte le età in programma venerdì 31 dalle 20 al Centro Sociale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

