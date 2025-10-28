Ricomincio da due, cinque anni dopo, dodicesima legislatura, anno domini 2025. Il gong per il bis del centrodestra di Francesco Acquaroli in versione revisited suona dall’aula del Consiglio regionale delle Marche in gran pavese poco dopo le 11. Veterani e debuttanti, sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni, alti papaveri della maggioranza (con qualche defezione) a tenere a battesimo il replay del modello Marche puntellato dall’alleanza storica tra partiti di centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati) e civismo, in equilibri diversi (e ancora variabili) rispetto a cinque anni fa, ma stavolta con la goldenshare e i numeri saldamente in mano a Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli bis al debutto: "Dalla sanità ai giovani, insieme ce la faremo"