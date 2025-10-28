Acqua torna pubblica | i sindaci della provincia plaudono alla scelta di Firenze Ora sospendere la gara per il socio privato

I sindaci: “Siamo molto soddisfatti per la recente presa di posizione di Firenze per il ritorno ad una gestione completamente pubblica dell’acqua. È quanto abbiamo sostenuto fin dall’inizio, opponendoci alla gara per l’individuazione del socio privato di Publiacqua e aprendo in seno all’assemblea dei sindaci dell’AIT una discussione che ha portato sulle nostre posizioni un numero di comuni, forze politiche e realtà sociali sempre maggiore e che sta continuando a crescere. È necessario sospendere la gara e adottare, già dalla prossima assemblea dell’AIT, un atto di indirizzo chiaro verso la ripubblicizzazione del servizio idrico in house” L'articolo Acqua torna pubblica: i sindaci della provincia plaudono alla scelta di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

