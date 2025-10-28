Aci Catena possibili disservizi idrici venerdì 31 ottobre per lavori al pozzo Torrisi

L’Ufficio tecnico manutentivo comunale, diretto da Nello Fichera, comunica che venerdì 31 ottobre, dalle 8 alle 15:50 circa, l’Enel interromperà temporaneamente la fornitura di energia elettrica al pozzo Torrisi per lavori urgenti sulla rete. Durante l’intervento potrebbero verificarsi disservizi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Possibili disservizi idrici ad Aci Catena nella giornata di venerdì 31 ottobre ift.tt/c0PAiN6 - X Vai su X

ACI CATENA, VENERDÌ 31 OTTOBRE POSSIBILI DISSERVIZI IDRICI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ L’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Aci Catena, guidato dall’ingegnere Nello Fichera, ha comunicato che nella giornata di venerdì 31 ottobre si - facebook.com Vai su Facebook

Rete Fastweb offline, disservizi in tutta Italia - E' quanto emerge dalle segnalazioni riportate dal sito downdetector che registra le segnalazioni di disservizi che sono iniziati da circa un'o ... Riporta msn.com

Fastweb: 'Risolto il disservizio, la rete è pienamente operativa' - L'evento è stato causato da un problema di risoluzione DNS, che ha temporaneamente impedito l'accesso ad alcuni ser ... Si legge su ansa.it

Fs, sciopero generale nazionale il 3 ottobre: possibili disservizi anche prima e dopo l’orario dell’agitazione - «Proclamato da una sigla sindacale autonoma uno sciopero generale nazionale che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane, dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 3 ottobre 2025». Da lagazzettadelmezzogiorno.it