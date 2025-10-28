Aci Catena possibili disservizi idrici venerdì 31 ottobre per lavori al pozzo Torrisi

Cataniatoday.it | 28 ott 2025

L’Ufficio tecnico manutentivo comunale, diretto da Nello Fichera, comunica che venerdì 31 ottobre, dalle 8 alle 15:50 circa, l’Enel interromperà temporaneamente la fornitura di energia elettrica al pozzo Torrisi per lavori urgenti sulla rete. Durante l’intervento potrebbero verificarsi disservizi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

