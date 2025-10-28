Accusati di richiesta estorsiva con pestaggio | condannati due brindisini

Brindisireport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Si conclude con due condanne il processo di primo grado su una presunta tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni del titolare di una tavola calda di Brindisi. Ai brindisini Davide Di Lena, di 36 anni, e Bryan Maggi, di 35 anni, sono state inflitte pene pari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

