Accusati di richiesta estorsiva con pestaggio | condannati due brindisini
BRINDISI – Si conclude con due condanne il processo di primo grado su una presunta tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni del titolare di una tavola calda di Brindisi. Ai brindisini Davide Di Lena, di 36 anni, e Bryan Maggi, di 35 anni, sono state inflitte pene pari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La prima corte d’Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani – accusati del rapimento, delle torture e dell’omicidio del giovane -, ha accolto una questione di costituzionalità nell’ambito del processo inviando gli atti al - facebook.com Vai su Facebook