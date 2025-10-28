Accusano Martina De Ioannon di aver tradito Ciro Solimeno lei interviene e fa chiarezza | Nessuno ha le corna

Da quando Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno iniziato a frequentarsi, molti utenti hanno insinuato che la storia tra l’ex tronista e Ciro Solimeno sia finita per un tradimento. Le voci si rincorrono da giorni, ma a fare chiarezza una volta per tutte è stata proprio l'ex tronista, che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Martina De Ioannon con la collana che le regalò Gianmarco Steri a Uomini e Donne - facebook.com Vai su Facebook

Martina De Ioannon accusata di aver tradito Ciro Solimeno, lei sbotta - Dopo essere stata nuovamente accusata di aver tradito Ciro Solimeno, Martina De Ioannon interviene e sbotta. Scrive novella2000.it

Martina De Ioannon rompe il silenzio: “Non ho tradito nessuno!” - Martina De Ioannon chiarisce le voci di tradimento dopo la sua relazione con Ciro Solimeno. Lo riporta mondotv24.it

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nuovo colpo di scena dopo Uomini e Donne: emerge tutto sui social - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno di Uomini e Donne tornano a far parlare di loro. Si legge su chedonna.it