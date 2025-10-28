Accordo tra Comune di Bari e Aeroporti di Puglia | risorse per destagionalizzare i flussi turistici e attrarre nuove rotte

La Giunta comunale di Bari ha approvato il protocollo d’intesa con Aeroporti di Puglia Spa per avviare un piano condiviso di promozione e destagionalizzazione del turismo incoming, attraverso il potenziamento della connettività aerea e il rafforzamento dell’attrattività della città come meta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

