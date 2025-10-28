Accordo Aran divide infermieri | via libera agli aumenti no di Cgil-Uil al ribasso

All’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, è calato il sipario su una trattativa estenuante: il Ccnl del comparto sanità 2022-2024 è stato siglato da Fials, Cisl, Nursind e Nursing Up, lasciando fuori Cgil e Uil che confermano l’astensione. Coinvolti 581mila professionisti – infermieri, ostetriche, amministrativi e sanitari – con un incremento medio lordo di 172 euro mensili per 13 mensilità. Arretrati in arrivo a novembre, mentre alcuni scatti sono già operativi dal gennaio 2024 e altri slitteranno al 2025. Il presidente Aran Antonio Naddeo ha espresso “grande soddisfazione” per un accordo che, pur nato da un negoziato “difficile e complicato”, garantisce continuità con il precedente e getta le basi per il triennio 2025-2027. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

