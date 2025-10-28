Accolto il ricorso di Fabio Bui | La nostra corsa continua vince la democrazia
La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il ricorso presentato da Fabio Bui, candidato presidente della Regione Veneto per Popolari per il Veneto, riconoscendo la piena regolarità della documentazione depositata e consentendo così al movimento di proseguire ufficialmente la propria corsa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Accolto il ricorso di Giovanna Monni, giovane allevatrice. Era stata ordinata l’uccisione di 140 bovini: «Vaccinati e senza sintomi, la soppressione non risponde alle finalità precauzionali delle norme Ue» - facebook.com Vai su Facebook
Tar, accolto ricorso Regione Campania contro taglio dei dirigenti scolastici imposto dal Ministero - X Vai su X
Ammessa la candidatura di Fabio Bui alle regionali in Veneto - La Corte d'Appello di Venezia ha accolto il ricorso presentato da Fabio Bui, candidato presidente della Regione Veneto per Popolari per il Veneto, riconoscendo la piena regolarità della documentazione ... Scrive ansa.it
Elezioni regionali, ricorso di Bui contro l'esclusione. Sì al 'leone in moeca' di Szumski - Si conoscerà forse oggi l'esito del ricorso presentato ieri mattina da Fabio Bui, candidatosi a presidente della Regione Veneto per la lista Popolari per il Veneto. Segnala ilgazzettino.it
Elezioni regionali: Fabio Bui, candidato alla presidenza escluso, ha presentato ricorso - Oggi l'impugnazione, domani, la commissione, in altra composizione, deciderà ... Segnala rainews.it