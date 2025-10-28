Accolto il ricorso di Fabio Bui | La nostra corsa continua vince la democrazia

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il ricorso presentato da Fabio Bui, candidato presidente della Regione Veneto per Popolari per il Veneto, riconoscendo la piena regolarità della documentazione depositata e consentendo così al movimento di proseguire ufficialmente la propria corsa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

