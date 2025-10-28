Accoltellato per gelosia È in gravissime condizioni

È in condizioni gravi il 32enne originario di Saronno, con la famiglia residente a Turate, ferito con numerose coltellate nel pomeriggio di domenica 26 ottobre a Fiorenzuola D’Arda. L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Maggiore di Parma, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione sarebbe maturata per motivi di gelosia. A colpire il saronnese sarebbe stato l’ex compagno della sua fidanzata, un 37enne ucraino residente a Fiorenzuola d’Arda. L’uomo avrebbe raggiunto la vittima mentre era seduta su una panchina e l’avrebbe attaccata con rabbia sferrando almeno dieci coltellate al collo e all’addome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

