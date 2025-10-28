Accoltellato alla gola nel quartiere Casilino a Roma | grave un 34enne
Un uomo di 34 anni è stato soccorso dal 118 dopo essere stato accoltellato alla gola. Il 34enne, trovato nel quartiere Casilino di Roma, è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Tor Vergata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
