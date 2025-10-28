Accoltellato alla gola nel quartiere Casilino a Roma | grave un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato soccorso dal 118 dopo essere stato accoltellato alla gola. Il 34enne, trovato nel quartiere Casilino di Roma, è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Tor Vergata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

accoltellato gola quartiere casilinoRoma Casilino: accoltellato alla gola durante lite, grave 34enne - Il tentato omicidio sarebbe poco distante dal luogo in cui l'uomo è stato trovato. Si legge su roma.corriere.it

