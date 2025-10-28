Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L’assassino - da quanto si è appreso - è già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La vittima è brasiliana. Anche l’omicida è brasiliano. La donna circa un anno e mezzo fa sarebbe andata a vivere nell’appartamento che l’uomo aveva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Accoltellata a morte dal compagno: femminicidio nel Veronese. L'uomo è stato arrestato