Donald Trump ha ricevuto un’accoglienza trionfale a Tokyo, nella sua tappa giapponese, una delle più importanti del suo viaggio diplomatico in Asia. La premier conservatrice Sanae Takaichi ha elogiato il presidente americano, definendolo un “uomo di pace”. Poi ha annunciato l’intenzione di proporlo per il premio Nobel, parlando di una “nuova età dell’oro dell’alleanza nippo-americana” e consegnandogli i documenti della candidatura in diretta televisiva. Nel corso dell’incontro, i due governi hanno firmato un accordo per “rafforzare la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento di minerali critici e terre rare”, in risposta alle recenti restrizioni imposte dalla Cina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Accoglienza trionfale per Trump a Tokyo: la premier Takaichi lo candida al Nobel per la pace. Prossima tappa Seul