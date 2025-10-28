Accoglienza trionfale per Trump a Tokyo | la premier Takaichi lo candida al Nobel per la pace Prossima tappa Seul
Donald Trump ha ricevuto un’accoglienza trionfale a Tokyo, nella sua tappa giapponese, una delle più importanti del suo viaggio diplomatico in Asia. La premier conservatrice Sanae Takaichi ha elogiato il presidente americano, definendolo un “uomo di pace”. Poi ha annunciato l’intenzione di proporlo per il premio Nobel, parlando di una “nuova età dell’oro dell’alleanza nippo-americana” e consegnandogli i documenti della candidatura in diretta televisiva. Nel corso dell’incontro, i due governi hanno firmato un accordo per “rafforzare la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento di minerali critici e terre rare”, in risposta alle recenti restrizioni imposte dalla Cina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La leggenda è tornata… e che accoglienza! La Nuova Renault 4 E-Tech Electric ha fatto il suo trionfale ritorno tra sorrisi, musica ed emozioni autentiche. Grazie a tutti per aver reso questo evento semplicemente indimenticabile! #Essepiauto #Renault #Re - facebook.com Vai su Facebook
Primo passo verso la pace con il rilascio degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi. Accoglienza trionfale per Trump. In Egitto il vertice su Gaza. Ne parliamo con #MarcoMinniti @fcancellato @PSenaldi @GermanoDottori #MariaMalucelli #ReStart: 09:4 - X Vai su X
Trump accolto "in trionfo" dalla premier giapponese Sanae Takaichi: «Lo sosterrò per il Nobel per la Pace» - Trump, che ha definito Takaichi "una delle più grandi prime ministre", ha ribadito che "Washington è un alleato del più alto livello". Riporta lasicilia.it
Trump in Giappone, siglato accordo sulle terre rare. La premier lo nomina per il Nobel - Il presidente statunitense Donald Trump ha concluso a Tokyo una delle tappe più attese del suo tour asiatico, ricevendo un’accoglienza trionfale dalla nuova premier giapponese Sanae Taka ... Lo riporta msn.com
Primo ministro giapponese propone Trump per Nobel pace in vertice con Usa. Accordo sulle terre rare - Il premier Takaichi intende candidare Trump al Nobel per la Pace per il suo ruolo nei cessate il fuoco internazionali. Come scrive ilsole24ore.com