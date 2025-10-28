Accattone inaugura la sezione Visioni del progetto Pasolini – 50 anni dopo

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Domani, mercoledì 29 ottobre alle 21,15, a Palomar, Casa della cultura di San Giovanni, sarà proiettato il film che segna l'esordio alla regia di Pier Paolo Pasolini. L'introduzione è affidata a Roberto Chiesi A San Giovanni Valdarno prende ufficialmente il via la sezione “Visioni” del progetto “Pasolini – 50 anni dopo”, l'ampio percorso culturale che il Comune dedica al grande intellettuale italiano a mezzo secolo dalla scomparsa. Domani, mercoledì 29 ottobre alle 21,15, a Palomar, Casa della cultura, sarà proiettato “Accattone”, il primo film di Pier Paolo Pasolini, che inaugurerà la rassegna cinematografica curata nell'ambito dell'iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

