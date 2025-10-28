Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno ottimi risultati alla Prima Prova Interregionale Sud
Tempo di lettura: 2 minuti L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” conferma il proprio ruolo di assoluta protagonista e leader nella scherma giovanile regionale e nazionale, grazie a una stagione iniziata sotto il segno del successo e della crescita costante dei suoi atleti. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella Prima Prova regionale di spada under 17 e under 20 a Pagani, con ben cinque atleti qualificati alla fase nazionale, l’Accademia ha brillato anche ad Eboli, dove si è svolta la prima prova interregionale sud “Gran Premio Giovanissimi”. Nella categoria Ragazze-Allieve, la giovane Chiara Novelli ha conquistato la medaglia d’oro, dimostrando tutto il proprio talento e confermando la qualità della scuola beneventana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
