Accadde oggi | 28 ottobre l’ascesa del Fascismo con la Marcia su Roma

Esattamente due giorni dopo, re Vittorio Emanuele III incaricò Mussolini di formare un nuovo governo Il 28 ottobre 1922 si tenne la marcia destinata a cambiare le sorti della storia d’Italia. Una manifestazione armata organizzata dal Partito Nazionale Fascista (PNF) ebbe il . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 28 ottobre, l’ascesa del Fascismo con la Marcia su Roma

Altre letture consigliate

ACCADDE OGGI Il 27 ottobre 1981 a Cetraro (CS) venne ucciso Lucio Ferrami, commerciante di 43 anni. #Vittima di #ndrangheta. Ucciso dalla ’ndrangheta perché deciso a non pagare il pizzo. Mentre era alla guida della sua auto ad Acquappesa, Ferrami fu r - facebook.com Vai su Facebook

Martedì 28 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Simone (Apostolo), protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname. trevisotoday.it scrive

Almanacco | Martedì 28 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli viene eletto Papa con il nome di Giovanni XXIII: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Da modenatoday.it

La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre - Accadde oggi: Quando i canali tra mondo dei viventi e mondo dei morti si aprono, in Messico è una grande festa ... Riporta lapressa.it