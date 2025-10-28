Accadde oggi | 28 ottobre l’ascesa del Fascismo con la Marcia su Roma

Fremondoweb.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esattamente due giorni dopo, re Vittorio Emanuele III incaricò Mussolini di formare un nuovo governo Il 28 ottobre 1922 si tenne la marcia destinata a cambiare le sorti della storia d’Italia. Una manifestazione armata organizzata dal Partito Nazionale Fascista (PNF) ebbe il . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 28 ottobre l8217ascesa del fascismo con la marcia su roma

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 28 ottobre, l’ascesa del Fascismo con la Marcia su Roma

Altre letture consigliate

accadde oggi 28 ottobreMartedì 28 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Simone (Apostolo), protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname. trevisotoday.it scrive

Almanacco | Martedì 28 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli viene eletto Papa con il nome di Giovanni XXIII: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Da modenatoday.it

accadde oggi 28 ottobreLa Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre - Accadde oggi: Quando i canali tra mondo dei viventi e mondo dei morti si aprono, in Messico è una grande festa ... Riporta lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Accadde Oggi 28 Ottobre