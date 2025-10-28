Una vicenda ancora tutta da acclarare, ma che ha già portato a un primo rilevante intervento dell’autorità giudiziaria: l’interdizione temporanea dall’esercizio per sei mesi, emessa pochi giorni fa dal giudice per le indagini preliminari Tiziana Lottini. Un infermiere di Asl5 risulta indagato a piede libero: il reato ipotizzato dalla procura spezzina è quello di violenza sessuale. Nel mirino della magistratura è finito un professionista che da lungo tempo opera nell’azienda spezzina, e che, secondo una prima ricostruzione della Procura, avrebbe (il condizionale è d’obbligo) allungato le mani su un’infermiera tirocinante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abusi su una giovane tirocinante. Infermiere indagato e interdetto. Sospeso dal lavoro per sei mesi