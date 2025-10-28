Abruzzo regione stregata | per Halloween boom di ricerche per zucche e travestimenti

Chietitoday.it | 28 ott 2025

Halloween è sempre più sentito in Italia e anche in Abruzzo. Nella classifica delle “regioni più stregate” si colloca al 14esimo posto, registrando un boom di ricerche per zucche e travestimenti.La regione si rivela tra le protagoniste nell’Indice della notte delle streghe (Ins) 2025 di Casinos. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

