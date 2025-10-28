abitare le emozioni la stagione del garavani

VOGHERA (Pavia) Ci sono Vanessa Incontrada, Damiano Michieletto, Nicola Piovani e Sergio Bernal tra i nomi in cartellone per la nuova stagione del Teatro Valentino Garavani di Voghera, intitolata “Abitare le emozioni“ e in partenza sabato 29 novembre. L’obiettivo, indicato dalla sindaca Paola Garlaschelli, è chiaro: "La stagione presentata oggi è un ulteriore salto di qualità che racchiude la nostra volontà di rendere il Teatro un luogo di incontro per tutti, dove la cultura diventa esperienza, dialogo e crescita condivisa. Sarà una stagione di grandi nomi e altrettanto grandi emozioni". In programma dieci spettacoli e un progetto per le scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

