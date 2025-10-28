Abilitazione specializzazione estera e accesso al concorso PNRR3 | cosa è ammesso con riserva e cosa no Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 22 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Luigi Quattrocchi, docente esperto, si è parlato delle condizioni per la partecipazione con riserva al concorso scuola, in particolare per chi è iscritto a percorsi abilitanti all’estero. Le domande hanno riguardato sia la validità dell’iscrizione a un percorso estero per l’a.a. 20252026, sia la possibilità di dichiarare un TFA estero non ancora riconosciuto. L'articolo Abilitazionespecializzazione estera e accesso al concorso PNRR3: cosa è ammesso con riserva e cosa no. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

abilitazione specializzazione estera accessoAbilitazione/specializzazione estera e accesso al concorso PNRR3: cosa è ammesso con riserva e cosa no. Pillole di Question Time - Nel question time del 22 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Luigi Quattrocchi, docente esperto, si è parlato delle condizioni per la partecipazione con riserva ... Si legge su orizzontescuola.it

abilitazione specializzazione estera accessoAbilitazioni con 30 CFU nella domanda di iscrizione al concorso PNRR3: differenze nelle diciture e nei punteggi per la graduatoria. Pillole di Question Time - Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il docente esperto Luigi Quattrocchi ... Riporta orizzontescuola.it

Abilitazione all’insegnamento e specializzazione per il sostegno conseguite all’estero: i chiarimenti del Miur - L’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione per il sostegno in Italia è spesso precluso da selezioni molto severe. Si legge su disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Abilitazione Specializzazione Estera Accesso