Abbiamo perso una diva Cinema in lutto addio a un’attrice dalla carriera straordinaria
Il mondo del cinema e della televisione americana piange la scomparsa di una delle attrici più amate e longeve dello spettacolo statunitense. Si è spenta a 100 anni nella sua casa di Santa Monica, in California, per cause naturali, come ha precisato la famiglia tramite un portavoce. Figura simbolo dell’intrattenimento del Dopoguerra, il suo volto rimarrà per sempre legato a due ruoli iconici. La dolce e coraggiosa Ruth Martin, mamma del piccolo Timmy nella serie cult “Lassie”, e la dottoressa Maureen Robinson nella fantascientifica “Lost in Space”. Accanto a lei, fino all’ultimo, la figlia June Elizabeth e una delle sue quattro nipoti, Christianna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Chivu: "Io voglio parlare di calcio, della partita. Voglio parlare del bel primo tempo. Abbiamo cercato di stare in partita, abbiamo preso due pali. Nel secondo tempo abbiamo perso equilibrio perché c'era tanta voglia. Abbiamo perso energia a litigare con la loro - X Vai su X
Forse abbiamo perso ogni forma di fiducia nel modo in cui vengono poste le offerte di lavoro. Sembrano quasi tutte offerte di sfruttamento. - facebook.com Vai su Facebook