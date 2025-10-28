Abbiamo perso una diva Cinema in lutto addio a un’attrice dalla carriera straordinaria

Il mondo del cinema e della televisione americana piange la scomparsa di una delle attrici più amate e longeve dello spettacolo statunitense. Si è spenta a 100 anni nella sua casa di Santa Monica, in California, per cause naturali, come ha precisato la famiglia tramite un portavoce. Figura simbolo dell’intrattenimento del Dopoguerra, il suo volto rimarrà per sempre legato a due ruoli iconici. La dolce e coraggiosa Ruth Martin, mamma del piccolo Timmy nella serie cult “Lassie”, e la dottoressa Maureen Robinson nella fantascientifica “Lost in Space”. Accanto a lei, fino all’ultimo, la figlia June Elizabeth e una delle sue quattro nipoti, Christianna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it