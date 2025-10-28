Abbiamo già portato in Israele il Giro d’Italia ora puntiamo al Tour de France Faremo molti progetti | le nuove mire di Tel Aviv nel ciclismo
Israele vuole la tappa inaugurale del Tour de France. A comunicarlo a L’Équipe è Dafna Lang, presidente della Federazione ciclistica israeliana. Un’ idea che cova nella testa di Israele e del miliardario israeliano-canadese Sylvan Adams da diverso tempo, ma oggi difficilmente attuabile, visto che non c’è ancora una pace definitiva. E anzi la tregua è praticamente finita visto l’ordine di Netanyahu di massicci raid sulla Striscia di Gaza in risposta alla “violazione dell’accordo da parte di Hamas sugli ostaggi. “Non posso parlare a nome di Sylvan Adams, ma credo che una volta raggiunta una pace stabile, realizzeremo molti progetti di altissimo livello, accogliendo il mondo intero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
SICAM 2025 In occasione della fiera di Pordenone abbiamo portato con noi il materiale che da oltre un secolo ci accompagna: il LEGNO. Pregiate tavole grezze da toccare con mano, ogni elemento dell’allestimento è stato pensato per offrire un’esperienza se - facebook.com Vai su Facebook
#Brignone: noi donne abbiamo portato #sci azzurro a un livello mai visto - X Vai su X
‘Ho portato la pace eterna in Israele e… quell’altro posto’. Il discorso di Trump spiegato facile - Sintesi del suo discorso che ho ascoltato con la massima attenzione: Ciao, sono il presidente degli Stati Uniti, ho portato la “Pace Eterna ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Tajani: Aiutiamo popolo palestinese perché non abbiamo interrotto dialogo con Israele - (Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 "Riusciamo ad aiutare il popolo palestinese perché non abbiamo mai interrotto il dialogo con Israele, la diplomazia funziona così”. Si legge su quotidiano.net