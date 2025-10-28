Abbiamo già portato in Israele il Giro d’Italia ora puntiamo al Tour de France Faremo molti progetti | le nuove mire di Tel Aviv nel ciclismo

Israele vuole la tappa inaugurale del Tour de France. A comunicarlo a L’Équipe è Dafna Lang, presidente della Federazione ciclistica israeliana. Un’ idea che cova nella testa di Israele e del miliardario israeliano-canadese Sylvan Adams da diverso tempo, ma oggi difficilmente attuabile, visto che non c’è ancora una pace definitiva. E anzi la tregua è praticamente finita visto l’ordine di Netanyahu di massicci raid sulla Striscia di Gaza in risposta alla “violazione dell’accordo da parte di Hamas sugli ostaggi. “Non posso parlare a nome di Sylvan Adams, ma credo che una volta raggiunta una pace stabile, realizzeremo molti progetti di altissimo livello, accogliendo il mondo intero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo già portato in Israele il Giro d’Italia, ora puntiamo al Tour de France. Faremo molti progetti”: le nuove mire di Tel Aviv nel ciclismo

