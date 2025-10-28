Abbassa i pantaloni e si tocca i genitali mentre i bambini escono dalla scuola dell' infanzia | arrestato

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 72enne veronese è finito in manette con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico nel pomeriggio di lunedì, dopo aver mostrato i propri genitali davanti ad una scuola dell’infanzia della città scaligeraL’intervento delle Volanti della polizia di Stato è scattato in seguito alla segnalazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

abbassa pantaloni tocca genitaliMette in mostra i genitali e si tocca davanti ai bambini dell’asilo, 72enne in manette - Un 72enne arrestato per atti osceni dopo aver messo in mostra i genitali, toccandosi, davanti ai bambini di un asilo di Verona. Riporta veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Abbassa Pantaloni Tocca Genitali