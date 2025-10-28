Abbandono di felini al cimitero di Lecce la denuncia | Atto crudele e illegittimo
LECCE– L’associazione Dacci la zampa odv, responsabile della gestione della colonia felina presso il Cimitero di Lecce, ha sollevato un allarme in seguito al ritrovamento del corpo senza vita di un cucciolo investito. L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno degli abbandoni, definiti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
