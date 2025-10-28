A Verona e provincia il martedì si torna al cinema a soli 4 euro | tutti i film in programma il 28 ottobre 2025
Dopo il successo di marzo e maggio, a partire da martedì 28 ottobre tornano nelle sale di Verona e provincia “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
