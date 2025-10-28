A Torre Boldone concerto dell’Ensemble vocale Calycanthus di Parabiago

Torrre Boldone. Sabato 8 novembre, alle 21, la Chiesa parrocchiale di San Martino vescovo in Torre Boldone si prepara ad accogliere il concerto Da pacem, Domine dell’ Ensemble vocale Calycanthus di Parabiago (Mi), compagine pluripremiata e caratterizzata da una vitale versatilità (il repertorio dà spazio anche a jazz, pop-music e spiritual) nata nel 1997 su iniziativa dell’attuale direttore Pietro Ferrario (pianista, organista, compositore, didatta e direttore di coro formatosi alla eccellente scuola di Bruno Bettinelli). Oltre ad aver tenuto concerti in tutta Italia e all’estero, il coro ha conseguito infatti una lunga serie di premi in concorsi corali nazionali e internazionali, tra cui si segnalano il 1° premio (Fascia Oro) al XIX Concorso Corale Nazionale di Quartiano (2001), il 1° premio assoluto in Fascia Oro nella categoria “Musica religiosa – Cori misti” al 5° Concorso Corale Internazionale “In. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

