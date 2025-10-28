A Torino nasce la prima e unica HitBall Arena una struttura interamente dedicata allo sport più torinese di sempre

La prima e unica HitBall Arena nella città in cui questo sport è nato: Torino. Correva l'anno 1978 nel capoluogo piemontese quando, tra le mura della scuola media Gramsci di Settimo Torinese, al professore di educazione fisica, Luigi Gigante, venne in mente un'idea, o meglio, uno sport nuovo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nasce la partnership tra Ascom Confcommercio Torino e Provincia e Fondazione FARO per sostenere chi affronta una diagnosi difficile, ricevendo da FARO un'assistenza altamente professionale, rivolta ai pazienti e alle loro famiglie - facebook.com Vai su Facebook

A Torino nasce la “molecola dell’inclusione”: gli Insuperabili del calcio scoprono la formula https://lastampa.it/torino/2025/10/22/video/molecola_inclusione_calcio_torino_insuperabili-15363061/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

La prima e unica HitBall Arena apre a Torino ed è Made in Peraria - Si tratta di un’attività sportiva nata a Torino e ideata da Luigi Gigante, professore di educazione fisica, negli anni ’70, perché tutti gli allievi si sentissero coinvolti e inclusi nella sua materi ... Secondo targatocn.it

Torino Fc e calcio San Fior, nasce la prima Academy dei granata in Veneto - I giovani atleti potranno vivere esperienze di valore tra test match, allenamenti presso la sede granata, incontri formativi, e ... Segnala trevisotoday.it