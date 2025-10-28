A Torino nasce la prima e unica HitBall Arena una struttura interamente dedicata allo sport più torinese di sempre

Torinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima e unica HitBall Arena nella città in cui questo sport è nato: Torino. Correva l'anno 1978 nel capoluogo piemontese quando, tra le mura della scuola media Gramsci di Settimo Torinese, al professore di educazione fisica, Luigi Gigante, venne in mente un'idea, o meglio, uno sport nuovo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

