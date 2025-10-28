A Talla una nuova area sportiva con campo da calcio campo da tennis e palestra attrezzata all’aperto

Arezzo, 28 ottobre 2025 – “Una nuova area sportiva, completamente rinnovata aperta a tutti e tutte che, spero, possa dare un contributo al benessere della comunità”. Con queste parole Eleonora Ducci, Sindaca del Comune di Talla, presenta l’ultimazione dei lavori nell’area sportiva del capoluogo, per un importo di 368 mila euro, di cui 340 mila da parte della Regione Toscana, e i restanti a carico del bilancio comunale. L’area così rinnovata e che a breve potrà essere inaugurata, ospita un campo da calcetto, un campo da tennis e una palestra all’aperto con attrezzi di ultima generazione che tutti i cittadini e cittadine potranno utilizzare in completa libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Talla una nuova area sportiva con campo da calcio, campo da tennis e palestra attrezzata all’aperto

