A Stile TV – Napoli la spiegazione di tutti questi infortuni non c’è Su Lecce-Napoli …

Ferretti a Stile TV: “Può capitare che un professionista si infortuni in movimenti banali. La situazione De Bruyne è delicata.”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Ferretti, ex responsabile area sanitaria della Nazionale “Com’è possibile che un professionista si strappi calciando un rigore? La spiegazione di tutti questi infortuni non c’è. C’è una statistica ed una casistica che è abbastanza nota nel senso che può succedere. Ci sono casi e precedenti di calciatori illustri infortunati per movimenti banali. Non sappiamo perché succede, ma c’è stata una perdita di una coordinazione muscolare, il muscolo ha dovuto sopportare un carico inaspettato ed imprevedibile che ha portato alla rottura. 🔗 Leggi su Parlami.eu

