A sconfiggere Napoleone furono anche due batteri la nuova scoperta sulla disfatta della campagna di Russia
Un'analisi genetica dei resti dei soldati della Grande Armée rivela come contribuirono al collasso dell'esercito francese nel 1812. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
Non solo il tifo, ma anche la salmonella enterica e la febbre ricorrente hanno messo in ginocchio l'esercito di Napoleone in Russia: la ricerca - facebook.com Vai su Facebook
A sconfiggere Napoleone furono anche due batteri, la nuova scoperta sulla disfatta della campagna di Russia - Un'analisi genetica dei resti dei soldati della Grande Armée rivela come contribuirono al collasso dell'esercito francese nel 1812 ... Lo riporta wired.it
La sconfitta di Napoleone in Russia fu favorita da due batteri finora insospettati - Il DNA dei denti di soldati napoleonici seppelliti in Lituania rivela la presenza di batteri letali non riportati nelle fonti storiche. Come scrive lescienze.it
Due batteri sconfissero l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia - Tracce genetiche degli agenti di paratifo e febbre ricorrente da pidocchi scoperte nei denti di 13 soldati della Grande Armata, sepolti in una fossa comune di ... Lo riporta repubblica.it