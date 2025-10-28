A Roma PASOLINI Sguardi d’archivio | una mostra fotografica per riscoprire il poeta

Dal 3 novembre, alle ore 18.00, lo Spazio5 di Roma inaugura “PASOLINI. Sguardi d’archivio”, una mostra che racconta Pier Paolo Pasolini attraverso le fotografie e i loro archivi, offrendo un ritratto autentico e verificabile dell’intellettuale più controverso del Novecento italiano. Il progetto, promosso da Identità Fotografiche, nasce dalla collaborazione tra alcuni tra i più importanti archivi storici del Paese: l’ Archivio Riccardi, che con il lavoro di Carlo e Maurizio Riccardi ha documentato Roma e l’Italia dal dopoguerra, e poi gli archivi Ravagli, Geppetti, Cattarinich e Italfoto. A questi si aggiungono i contributi di Vittorio La Verde, Mario Bucciarelli ed Ezio Vitale, per una narrazione collettiva che attraversa trent’anni di storia, cultura e società. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

