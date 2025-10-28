Ci sarà anche “ San Gerolamo a Betlemme” di Bartolomeo Cincani, custodito all’Accademia Carrara, tra i 117 capolavori restaurati e presentati al pubblico nella grande mostra “Restituzioni 2025”, ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 28 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026. L’esposizione segna la ventesima edizione del programma di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico italiano promosso da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con Azienda Speciale Palaexpo. Dal 1989 a oggi, grazie a “Restituzioni”, sono state recuperate oltre 2.200 opere provenienti da musei, chiese e siti archeologici di tutta Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Roma la ventesima edizione di “Restituzioni”, in mostra anche un’opera conservata all’Accademia Carrara