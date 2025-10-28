A Roma la ventesima edizione di Restituzioni in mostra anche un’opera conservata all’Accademia Carrara
Ci sarà anche “ San Gerolamo a Betlemme” di Bartolomeo Cincani, custodito all’Accademia Carrara, tra i 117 capolavori restaurati e presentati al pubblico nella grande mostra “Restituzioni 2025”, ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 28 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026. L’esposizione segna la ventesima edizione del programma di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico italiano promosso da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con Azienda Speciale Palaexpo. Dal 1989 a oggi, grazie a “Restituzioni”, sono state recuperate oltre 2.200 opere provenienti da musei, chiese e siti archeologici di tutta Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
News recenti che potrebbero piacerti
La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si è conclusa con una cerimonia di premiazione che ha celebrato il talento internazionale e le nuove voci del cinema. Il film taiwanese conquista il Gran Premio della Giuria, mentre Trinca vince come mig - facebook.com Vai su Facebook
Per la ventesima edizione della #FestadelCinema di Roma, sarà attiva la Linea speciale #CINEMA, un servizio di #autobus gratuito che collegherà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e la Casa del Cinema con la stazione Termini, passando - X Vai su X
A Roma la ventesima edizione di “Restituzioni”, in mostra anche un’opera conservata all’Accademia Carrara - Tra le opere esposte spiccano i capolavori di Giovanni Bellini, Giulio Romano, Luca Giordano, Mario Sironi e Pino Pascali ... bergamonews.it scrive
Restituzioni, a Roma 117 opere restaurate da Sironi a Pascali - Arriva a Roma 'Restituzioni 2025', la mostra che espone al pubblico dal 28 ottobre le opere restaurate nell'ambito della XX edizione di Restituzioni, il grande programma di salvaguardia e valorizzazio ... Da ansa.it
Roma, Palazzo Esposizioni: Intesa Sanpaolo e Azienda Speciale Palaexpo presentano "Restituzioni 2025" - Intesa Sanpaolo e Azienda Speciale Palaexpo presentano la grande mostra ‘Restituzioni 2025’ che apre al pubblico a Palazzo Esposizioni Roma dal 28 ottobre al 18 gennaio 2026 e che espone ... Secondo teleborsa.it