A Roma la ventesima edizione di Restituzioni in mostra anche un’opera conservata all’Accademia Carrara

Bergamonews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarà anche “ San Gerolamo a Betlemme” di Bartolomeo Cincani, custodito allAccademia Carrara,  tra i 117 capolavori restaurati e presentati al pubblico nella grande mostraRestituzioni 2025”, ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 28 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026. L’esposizione segna la ventesima edizione del programma di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico italiano promosso da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con Azienda Speciale Palaexpo. Dal 1989 a oggi, grazie a “Restituzioni”, sono state recuperate oltre 2.200 opere provenienti da musei, chiese e siti archeologici di tutta Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

a roma la ventesima edizione di restituzioni in mostra anche un8217opera conservata all8217accademia carrara

© Bergamonews.it - A Roma la ventesima edizione di “Restituzioni”, in mostra anche un’opera conservata all’Accademia Carrara

News recenti che potrebbero piacerti

A Roma la ventesima edizione di “Restituzioni”, in mostra anche un’opera conservata all’Accademia Carrara - Tra le opere esposte spiccano i capolavori di Giovanni Bellini, Giulio Romano, Luca Giordano, Mario Sironi e Pino Pascali ... bergamonews.it scrive

roma ventesima edizione restituzioniRestituzioni, a Roma 117 opere restaurate da Sironi a Pascali - Arriva a Roma 'Restituzioni 2025', la mostra che espone al pubblico dal 28 ottobre le opere restaurate nell'ambito della XX edizione di Restituzioni, il grande programma di salvaguardia e valorizzazio ... Da ansa.it

roma ventesima edizione restituzioniRoma, Palazzo Esposizioni: Intesa Sanpaolo e Azienda Speciale Palaexpo presentano "Restituzioni 2025" - Intesa Sanpaolo e Azienda Speciale Palaexpo presentano la grande mostra ‘Restituzioni 2025’ che apre al pubblico a Palazzo Esposizioni Roma dal 28 ottobre al 18 gennaio 2026 e che espone ... Secondo teleborsa.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Ventesima Edizione Restituzioni