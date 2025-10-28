A Roberto Bolle la laurea honoris causa dell’università di Firenze

FIRENZE – Un importante traguardo per il più importante ballerino italiano. L’ Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione a Roberto Bolle, étoile dal 2004 della Scala di Milano, che ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose, tra le quali l’American Ballet Theatre, il Balletto dell’Opéra di Parigi, il Balletto del Bol’šoj e del Mariinskij-Kirov, il Royal Ballet. La cerimonia, a invito, si svolgerà oggi ( 28 ottobre) in Aula magna alle 10,30. Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci, alla presenza del direttore del Dipartimento di lettere e filosofia (Dilef) Simone Magherini, del presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Giovanni Zago e della prorettrice alla didattica Ersilia Menesini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it