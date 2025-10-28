A Pozzuoli scoperte di epoca preistorica | la presentazione dopo anni di studi

Tagli e solchi di differenti dimensioni e dalla forma rettangolare sviluppata in senso nord-est. Sono le tracce ritrovate durante gli scavi del 2009, sotto il tratto orientale della fondazione del muro settentrionale della necropoli paleocristiana di San Vito, a Pozzuoli, che soltanto ora sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it