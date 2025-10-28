A Pavia nasce un' alleanza virtuosa per educare i giovani al rispetto dell' ambiente

28 ott 2025

Unire le forze per costruire una cultura ambientale concreta e partecipata: è questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Plastic Free Onlus e AIESEC Italia – Comitato di Pavia, due realtà impegnate nella promozione della sostenibilità e nella valorizzazione del ruolo dei giovani come cittadini. 🔗 Leggi su Today.it

