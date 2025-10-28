A palazzo Chigi sottoscritto l' atto di costituzione dell' associazione Vie e cammini di Francesco

È stato sottoscritto a Palazzo Chigi l'atto di costituzione dell’associazioneVie e Cammini di Francesco”, alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Marco Marsilio; Umbria, Stefania Proietti; Lazio, Francesco Rocca; per la Regione Marche ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

