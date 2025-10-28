A Palazzo Allegri la presentazione del libro Una suora all' inferno Lettere dal carcere a Gervasia Asioli

Sabato 25 ottobre alle ore 17.30 a Palazzo Allegri-Ferruzzi si terrà la presentazione del libro "Una suora all'inferno. Lettere dal carcere a Gervasia Asioli" (Marietti 1820) di Emanuele Roncalli e Gabriele Moroni. «Suor Gervasia Asioli, orsolina delle Figlie di Maria Immacolata, figura storica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

