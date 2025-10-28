A Orsara di Puglia un ' Ghost Tour' con racconti del mistero tramandati oralmente
Racconti tramandati oralmente da secoli, storie caratterizzate dal mistero che lega il mondo dei vivi e quello dei morti: venerdì 31 ottobre, dalle 21.30 a Orsara di Puglia si svolgerà la seconda edizione del ‘Ghost Tour’: una visita guidata notturna che porterà i visitatori nei luoghi in cui la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
