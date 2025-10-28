A Novara nasce una ludotica inclusiva per bambini con disabilità cognitive

28 ott 2025

600 metri quadrati per ospitare oltre 50 bambini con disabilità cognitive.É nata a Novara la nuova ludoteca inclusiva “Bambini al Timone” dall’associazione Il Timone, realizzata con il patrocinio del Comune di Novara, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

