A Novara nasce una ludotica inclusiva per bambini con disabilità cognitive
600 metri quadrati per ospitare oltre 50 bambini con disabilità cognitive.É nata a Novara la nuova ludoteca inclusiva “Bambini al Timone” dall’associazione Il Timone, realizzata con il patrocinio del Comune di Novara, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
