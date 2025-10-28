A Napoli l’International Coffee Forum | alla Federico II degustazioni e tavole rotonde
Sono circa 100 milioni le tazzine di caffè bevute ogni giorno in Italia, più di 1150 al secondo. E’ quanto emerge con l’International Coffee Forum, appuntamento in programma a Napoli il 12 e 13 novembre presso il Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli. L’evento – informa una nota – “vuole promuovere il caffè come patrimonio culturale italiano e mondiale, valorizzando le eccellenze italiane ed essere una piattaforma di dialogo e confronto tra protagonisti della filiera: produttori, torrefattori, baristi, ricercatori, artisti e appassionati”. L’inconto prevede più di 30 format tra panel, workshop, demo live, degustazioni e tavole rotonde. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
