A Napoli l’International Coffee Forum | alla Federico II degustazioni e tavole rotonde

Ildenaro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono circa 100 milioni le tazzine di caffè bevute ogni giorno in Italia, più di 1150 al secondo. E’ quanto emerge con l’International Coffee Forum, appuntamento in programma a Napoli il 12 e 13 novembre presso il Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli. L’evento – informa una nota – “vuole promuovere il caffè come patrimonio culturale italiano e mondiale, valorizzando le eccellenze italiane ed essere una piattaforma di dialogo e confronto tra protagonisti della filiera: produttori, torrefattori, baristi, ricercatori, artisti e appassionati”. L’inconto prevede più di 30 format tra panel, workshop, demo live, degustazioni e tavole rotonde. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli l8217international coffee forumInternational Coffee Forum: il 12 e il 13 novembre Napoli diventa capitale italiana del Caffè - Il 12 e 13 novembre 2025, il Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli in via Partenope diventerà il fulcro della cultura internazionale ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli L8217international Coffee Forum