A Napoli il Recruiting Day che abbatte le barriere del lavoro | evento dedicato all’inclusione

Anteprima24.it | 28 ott 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Un’intera giornata per abbattere le barriere e costruire un mondo del lavoro realmente inclusivo.  Synergie, gruppo francese fra le prime cinque Agenzie per il Lavoro in Europa, e per cui l’Italia rappresenta il secondo mercato, da sempre attenta alle tematiche di DE&I, organizza  mercoledì 29 ottobre, dalle ore 10 alle 15, presso l’Università Parthenope di  Napoli, il recruiting day  “Synergie & Inclusion: Disabilità e Lavoro a confronto”. Giunta alla sua quarta edizione, dopo il successo delle tappe di Milano, Torino e Roma che hanno riscosso complessivamente la partecipazione di  500 candidati  e   50 aziende, l’iniziativa si conferma un appuntamento chiave per facilitare l’incontro tra imprese e candidati, promuovendo l’inserimento lavorativo in contesti che valorizzano ogni persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

